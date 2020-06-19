Иерусалим, , 02:16 — REGNUM Власти Израиля объявили районы Рахат и Арара в Негеве «зонами ограниченного доступа» из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщает пресс-служба израильского правительства.

Пересекать границы данных территорий можно будет только для выезда и въезда с места работы, а также для сдачи выпускных экзаменов.

Кроме того, еще в трех района в пригороде Тель-Авива Яффо — Аджами, Хисахон и Цахалон — запрещены собрания более 10 человек и закрыты учебные заведения. Решение вступает в силу 19 июня и будет действовать семь суток.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Израиле скончался 26-летний пациент, которого выписали после того, как он переболел COVID-19.

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