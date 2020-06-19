Сантьяго, , 02:05 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 4475 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 225 103. Также от осложнений COVID-19 в Чили за 18 июня скончались 226 человек. Всего с начала пандемии в стране жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, стал 3841 пациент.

К настоящему времени в стране числится 34 821 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«Мы скоро достигнем одного миллиона проделанных тестов», — отметили в чилийском минздраве

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Чили выявили 4757 случаев заражения коронавирусом нового типа. Тогда также скончались 232 пациента с COVID-19.

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