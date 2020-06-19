Бразилиа, , 01:37 — REGNUM 978 142 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено на территории Бразилии после получения положительных результатов анализов еще 22 765 пациентов, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Также за последние сутки в стране от осложнений при COVID-19 скончались 1 238 человек. Всего в Бразилии с начала пандемии зарегистрировано 47 748. Кроме того, 482 102 пациентов излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что система здравоохранения Бразилии, в целом, выдерживает нагрузку с ростом случаев заражения SARS-CoV-2.

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