Оттава, , 01:20 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Канаде увеличилось до 100 146, из которых 173 — новые, 18 июня передает канадский телеканал CBC.

Также с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 348 смертей среди пациентов с заболеванием COVID-19. Еще 62 442 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня власти США и Канады продлили еще на 30 дней закрытие общей границы из-за пандемии коронавируса.

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