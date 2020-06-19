Канберра, , 01:07 — REGNUM Границы Австралии для туристов останутся закрытыми до 2021 года из-за пандемии нового коронавируса, 18 июня сообщает портал Lonely Planet.

По данным СМИ, власти справились с ситуацией внутри страны, но опасаются завозных случаев и решили не рисковать. Однако для некоторых категорий иностранных граждан могут быть сделаны исключения. Среди них зарубежные студенты и мигранты с видом на жительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что Австралия выделила Индонезии 61 млрд рупий ($4,3 млн) в качестве помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии разрешат посещать спортивные и развлекательные мероприятия