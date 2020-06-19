Рабат, , 00:53 — REGNUM В Марокко число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки выросло на 77 и достигло 9074, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Также за 18 июня в стране выздоровели 48 пациентов. Всего с коронавирусной инфекцией справился 8041 человек в Марокко с начала пандемии.

Число умерших от осложнений COVID-19 осталось прежним — 213 человек. В настоящее время 4256 человек в Марокко остаются под наблюдением врачей, еще девять пациентов — в палатах интенсивной терапии.

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