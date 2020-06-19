Багдад, , 00:35 — REGNUM В Ираке за сутки скончались 83 пациента, болевших коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

По данным ведомства, это рекордное число умерших от осложнений COVID-19 за одни сутки с начала пандемии. Всего в Ираке жертвами болезней, вызванных коронавирусом нового типа, стали 856 человек.

Также за 18 июня в Ираке выявили 1463 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране выросло до 25 717.

Всего с начала пандемии в Ираке справились с болезнью 11 333 человека, их уже выписали из медицинских учреждений.