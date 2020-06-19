Ростов-на-Дону, , 00:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону в день парада Победы, который 24 июня состоится на Театральной площади, пройдёт авиашоу и будет дан артиллерийский салют. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«После парада в небе над Ростовом запланировано авиашоу. А вечером — традиционный артиллерийский салют», — написал градоначальник в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что парад в честь 75-летия Победы в Ростове-на-Дону посетят 100 ветеранов Великой Отечественной войны. В этот же день военный парад состоится в Новочеркасске. Массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией не планируется. Для жителей региона будет организована онлайн-трансляция.

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