Москва, , 00:39 — REGNUM На официальном сайте Минобороны России открыт новыйисторический раздел«Триумф народа-победителя», посвящённый первому параду Победы. Ранее не публиковавшиеся документы из фондов Центрального архива военного ведомства, расскажут в деталях о подготовке и проведениипарада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Посетители интернет-портала военного ведомства смогут ознакомиться с ранее неизвестнымиархивными материалами, в деталях описывающимипорядок подготовки и проведенияпоистинеисторического события,схемами построения парадных расчетов, директивами командования Красной Армией, а также фотоснимками того времени.

Публикация исторических документов приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и станет очередным шагом Минобороны по увековечиванию памяти о событиях той эпохи.