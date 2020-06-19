Москва, , 00:40 — REGNUM Минобороны России 19 июня откроет на своём официальном сайте новый мультимедийный раздел «В первые дни Великой Войны», где все желающие смогут ознакомиться суникальными,ранее неизвестнымиархивными документами, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны» — подчеркнули в Министерстве обороны.

В число материалов, посвящённых концу июня 1945 года вошли оперативные и разведывательные сводки Генерального штаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы,воспоминания участников первых боев и дневниковые записи.