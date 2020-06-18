Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Очередое обновление онлайн-шутера Call of Duty: Warzone вернуло в игру популярный режим Plunder. Об этом 18 июня сообщил портал Comicbook.

Стоит уточнить, что речь идёт об одном из вариантов этого режима, а именно, о Plunder: Blood Money. Он похож на базовый, но заставляет геймеров сконцентрироваться на получении денег, поскольку те игроки, которые готовы рисковать, могут рассчитывать на большие призы.

Plunder переводится как «грабёж». При действии этого режима в каждом матче могли принять участие 102 геймера, их разбивали на отряды, остоящие из трёх игроков. Перед отрядами стояла задача заработать 1 млн внутриигровых денег или собрать их максимальное количество за 30 минут.

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