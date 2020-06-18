Токио, , 22:58 — REGNUM Датамайнеры (люди, специализирующиеся на поиске данных в сети и их анализе), нашли информацию о том, что дополнение The Crown Tundra добавит в игру Pokemon Sword & Shield вернет в игру несколько покемонов. Об этом 18 июня сообщил портал Screen Rant.

Пользователь Twitter, известный под ником SciresM, обнаружил в файлах игрового дополнения Isle of Armor данные о том, что The Crown Tundra будет разбита на главы, сюжет одной из которых будет сфокусирован на Ультра Зверях из Pokemon Sun & Moon. Кроме того, он выяснил, что в игру вернётся Regigigas, поскольку у этого покемона будет своя игровая локация, а также другие персонажи, знакомые фанатам франшизы.

https://twitter.com/SciresM/status/1273335259904438272

Ультра Звери — это группа невероятно сильных покемонов из Ультра-измерения. Впервые они появились в игре Pokemon Sun and Moon, в регионе тропических островов Алола.

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