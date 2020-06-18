Редвуд-Сити, США, , 22:34 — REGNUM Electronic Arts (EA) пообещала усилить борьбу с проявлениями «токсичности» в своих играх, компания представила свой новый «устав» под названием «Позитивная игра» (Positive Play). Об этом 18 июня сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что EA практически сразу приступила к действиям, удалив из своих игр более 3,5 тыс. геймерских активов. В компании пояснили, что в их случае имели место «неуместные и вредные» имена и названия. При этом EA применила санкциии к игрокам.

В документе «Позитивная игра» компания указала, какие виды контента она считает недопустимыми. Если игроки будут нарушать правила, то сначала их ждёт краткосрочная блокировка, при этом EA пришлёт на их электронную почту предупредительное письмо. В случае повторных нарушений игроки могут и вовсе лишиться своих аккаунтов.

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