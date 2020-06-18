Кишинёв, , 22:33 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Молдавии достигло 13 106, сообщили 18 июня в молдавском минздраве.

Показатель увеличился на 374 за последние сутки. За это же время скончались ещё 11 пациентов с COVID-19 — количество летальных исходов достигло 444.

Летальность составляет 3,39%. Число выздоровевших среди ранее заражённых коронавирусом в Молдавии достигло 7252: за сутки вылечились 175 человек.

Молдавия по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией находится на 54-м месте в мире.

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