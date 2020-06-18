Баку, , 22:13 — REGNUM За сутки в Азербайджане подтвердилось 338 случаев COVID-19, сообщили 18 июня в правительстве страны.

Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 11 329, летальных исходов среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано 139, причём шесть — за последние сутки.

Летальность среди заражённых коронавирусной инфекцией составляет 1,23%, число излечившихся 6192, активных случаев COVID-19 на данный момент в Азербайджане 4998.

Отметим, что по числу выявленных случаев COVID-19 Азербайджан находится на 60-м месте в мире.

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