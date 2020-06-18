Белвью, США, , 22:12 — REGNUM Дебютная игра студии NVYVE, известная под названием Pamela, вышла в ранний доступ в Steam. Разработчики 18 июня выложили на YouTube-канале компании релизный трейлер.

Pamela — это игра, выполненная в научно-фантастическом сеттинге и жанре survival-horrol (выживание в атмосфере фильма ужасов). Её сюжет расскажет о том, как высокотехнологичный утопический мегаполис Эдем, который можно сравнить с раем на Земле, внезапно превращается в мир ужаса.

Геймерам предложат выступить в роли «спящего», которого в какой-то момент выводит из криосна искуственный интеллект Памела. Главному герою предстоит выяснить, что произошло в городе. Стоит отметить, что многие геймеры сравнивают этот проект с играми серии System Shock.

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