Пенза, , 22:03 — REGNUM Руководитель отделения общественной организации «Узбекская община» в Пензенской области Сатимбай Бердиев обратился к президенту Российской академии наук (РАН) Александру Сергееву с просьбой о вынесении экспертного заключения по вопросу наличия основания для присвоения городам Узбекистана звания «Город трудовой доблести», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инициативу поддержали Герой России, космонавт Салижон Шарипов, а также руководители узбекских национально-культурных автономий 17 регионов России.

В письме Бердиев указывает, что «звание даётся городам, а вернее — их жителям, всем поколениям — за тот вклад, который они внесли в Великую Победу».

«Это сегодня мы стали суверенными государствами, а во время Великой Отечественной войны была одна страна… Узбекистан в те героические годы принял более 100 промышленных предприятий. Крупные и сложные производства вводились в строй в сжатые сроки», — напомнил он.

Он отметил, что закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» принят в России и на Узбекистан не распространяется.

«Но мы же даём оценку историческим моментам наших прошлых лет — времен Великой Отечественной войны», — добавил Бердиев.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о введении почётного звания «Город трудовой доблести» президент России Владимир Путин подписал 1 марта текущего года.

Согласно документу, почётное звание будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Основаниями для присвоения звания «Город трудовой доблести» могут служить награждение государственными наградами предприятий, располагавшихся на территории города в годы войны, награждение работников таких предприятий наградами за трудовые заслуги, а также иные документально подтверждённые факты трудового героизма жителей в военный период.