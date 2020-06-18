Екатеринбург, , 21:41 — REGNUM В свердловских инфекционных госпиталях осталось лишь 18,6% коек для больных COVID-19 и пневмонией. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам губернатора, занято уже 81,4% таких коек. Лечатся в условиях стационара 2615 пациентов с коронавирусом, а также 1765 человек с внебольничной пневмонией и 573 пациента с признаками ОРВИ и подозрением на заражение коронавирусом.

Всего организовано 6088 коек указанной категории, добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев предупредил, что в Свердловской области не может идти речи о полном снятии «режима повышенной готовности» по коронавирусу.