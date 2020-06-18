Буэнос-Айрес, , 21:22 — REGNUM Ряд санитарных ограничений вновь введён на территории Буэнос-Айреса в Аргентине. Об этом 18 июня сообщил мэр города Орасио Ларетта в интервью радио Mitre.

После смягчения режима самоизоляции в Аргентине 8 июня множество жителей Буэнос-Айреса вышли на улицы. В первый день после снятия запрета жители города решили в массовом порядке заняться бегом, этот вид спорта очень популярен у жителей страны.

Массовый забег привлёк внимание властей, и они решили ужесточить правила пребывания на улице. По словам мэра Буэнос-Айреса, время пребывания на улице будет увеличено. Раньше можно было находиться вне дома по ночам, с 20:00 до 08:00, сейчас из дома можно будет выйти свободно с 19:00 до 09:00.

При этом в чётные дни месяца на улицах смогут находиться граждане, у которых номер паспорта заканчивается на чётную цифру, в нечётные дни — граждане с нечётным номером паспорта. Кроме этого, были ужесточены правила пользования общественным транспортом. На нём смогут передвигаться лишь отдельные категории граждан, чья работа связана с общественно важными сферами деятельности.

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