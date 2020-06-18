Кишинёв, , 21:15 — REGNUM В молдавские СМИ 18 июня вбросили фейковую информацию о том, что у пяти молдавских военнослужащих, поехавших в Москву для участия в параде Победы, обнаружили коронавирус. При этом ряд русофобских СМИ, распространивших эту информацию, добавили, что солдаты якобы заразились коронавирусом уже в Москве на репетициях парада Победы, передает ИА REGNUM.

В министерстве обороны Молдавии эту информацию опровергли. Там отметили, что всем 75 военнослужащим элитного подразделения Национальной армии Молдавии, которые отправились в Москву для участия в параде Победы, провели тесты на коронавирус, и у всех результаты отрицательные.

Как сообщили в минобороны, до отъезда в Москву молдавские военные 14 дней находились на карантине. Перед отъездом в Москву и сразу по приезде в Россию они прошли тесты на коронавирус.

В Москве после каждой репетиции их также обязательно тестируют на наличие коронавируса. Кроме того, военных в Москве разместили отдельно, чтобы ограничить контакты с другими группами и предотвратить заражение.

Напомним, 75 молдавских военнослужащих 14 июня отправились в Москву, чтобы принять участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Парад пройдет 24 июня.