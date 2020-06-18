Варшава, , 21:12 — REGNUM Польская студия CD Projekt RED решила отложить релиз игры Cyberpunk 2077. Об этом она 18 июня сообщила на своей странице в Twitter.

Разработчики перенесли выход игры с 17 сентября на 19 ноября 2020 года. Они опубликовали заявление, в котором пояснили, что приняли такое решение из-за проблем, с которыми столкнулись при переходе на формат удалённой работы во время эпидемии коронавируса. Создатели игры также дали понять, что она практически завершена, но им надо проверить работу всех систем, сбалансировать механику игры и «выловить» все ошибки.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1273647385294626816

Напомним, изначально CD Projekt RED планировала выпустить Cyberpunk 2077 16 апреля 2020 года. В январе студия сообщила, что решила перенести релиз на 17 сентября 2020-го. Стоит отметить, что тогда она также заявила, что игра закончена и«играбельна», но разработчикам нужно найти ошибки, протестировать её и «отполировать» .

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