Москва, , 21:08 — REGNUM Список самых коррупционных регионов от Генпрокуратуры России несколько не совпадает с общественным. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Николай Евдокимов.

«Очевидно, что список регионов несколько не совпадает с общественным представлением о том, как он должен выглядеть. Но тут нужно иметь в виду два аспекта. Во-первых, многое зависит от социокультурного восприятия коррупции. Оно отличается в зависимости от исторических и мировоззренческих особенностей в том или ином регионе. Иначе говоря, в ряде культур «неформальное» решение вопросов до определённого момента может не рассматриваться как форма социальной девиации. Во-вторых, ряд исследований на эту тему показывают, что оценка гражданами коррупции выше, чем её реальное проявление. Иначе говоря, люди отмечают, что коррупция находится на высоком уровне, но при этом сами с ней напрямую не сталкивались».

Как сообщало ИА REGNUM, в тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. Названы также Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Здесь на 100 тыс. населения совершалось от 26,31 до 29,68 преступления коррупционного характера. При этом самый низкий уровень коррупции фиксируется в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В докладе генерального прокурора Игоря Краснова отмечается, что при осуществлении надзора за год выявлено 235 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства.

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