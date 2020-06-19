Вашингтон, , 05:20 — REGNUM Убийство Джорджа Флойда в США — безусловно, трагедия, как и любое убийство в результате полицейского произвола. О том, в какой близости с фарсом она проходит, пишет автор ИА REGNUM Алесь Мищенко.

Протестующие и полицейские. США. 2020 Dan Aasland

Несмотря на то, что убийство Флойда вызвало расовые протесты и активизировало движение Black Lives Matter, оно тем не менее не производит впечатления преступления на расовой почве. Не только потому, что неизвестно о каких-либо расистких выходках или даже просто взглядах замешанных в убийстве четверых полицейских, но и потому, что нет никаких признаков, будто во Флойде им не понравился цвет кожи, а белых подозреваемых они задерживали с исключительной вежливостью. Однако многие в США восприняли происшествие иначе: если у преступника и жертвы разный цвет кожи, значит, преступление — на расовой почве. Такая комбинация срабатывала и сто лет назад, когда чернокожий убивал белокожего, и сейчас — в обратную сторону. Рабство оставляет глубокий шрам на теле народа, он напоминает о себе очень долго. Его эхо от трагического, как с Флойдом, обретает звучание фарса — как случилось с кафе, куда пришла чернокожая компания, которая вела себя неподобающим образом. В итоге работники вызвали полицию, и в этом действии была усмотрена расистская подоплека, а работникам прочитали лекцию о вреде расизма. Происшествие с Флойдом показало, что полиция нуждается в реформе. Беспредела быть не должно, но — по отношению ко всем. В противном случае необходимые преобразования обернутся не тем, что нельзя душить арестованного, а тем, что арестованного душить можно, если у него и полицейского кожа одного цвета.

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