Тирана, , 00:07 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 16 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 280 образцов в стране было выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом ‑ и уже в который раз за последние две недели выявляемое число случаев заражения становится самым большим за всю историю наблюдений в стране. Девять пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании выявлено 1672 случая заражения коронавирусом. 663 пациент с COVID-19 проходит лечение, около 60% активных случаев приходится на Тирану, однако карта распространения заболевания вновь расширяется — коронавирус вновь обнаружен в таких городах как Люшня, Пука, Эльбасан, Камез, Малакастра, Влёра, Дуррес, Корча.

55 пациентов проходят лечение в больничных учреждениях, из них восемь находятся в палате интенсивной терапии, двое их них подключены к аппарату ИВЛ. 1086 человек уже излечились. 39 пациентов скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

Причиной новой вспышки распространения COVID-19 стало пренебрежение гражданами мерами по предотвращению распространения инфекции — участие в похоронных церемониях и массовых митингах протеста без соблюдения социальной дистанции.

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