Нижний Тагил, Свердловская область, , 20:12 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области работникам одной из фирм задолжали 7,2 млн рублей. Долг возник перед 318 гражданами за январь-февраль, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сотрудники обратились за помощью в контролирующие и надзорные организации, в том числе в прокуратуру. Она в свою очередь направила мировому судье заявления о выдаче судебных приказов на взыскание зарплаты. А директору фирмы внесли представление об устранении нарушений закона.

В итоге все долги по зарплате были выплачены. Старшему бухгалтеру организации объявлено замечание.