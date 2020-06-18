Качканар, Свердловская область, , 20:01 — REGNUM В Качканаре Свердловской области ребёнка незаконно лишили пенсии по потере кормильца. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Страховую пенсию перестали выплачивать в в конце 2019 года. Но прокуратура установила, что на тот момент не было оснований для прекращения выплат. Прокурор Качканара обратился к главе подразделения Пенсионного фонда России и потребовал устранить нарушения.

В итоге выплата пенсии возобновлена. Также ребёнку выплатили долг, накопившийся с декабря 2019 года.