Рим, , 19:52 — REGNUM За последние сутки в Италии от связанных с коронавирусом болезней умерли 66 человек, сообщает 18 июня служба гражданской обороны страны.

С учётом этих данных, общее число смертей от COVID-19 составило в Италии 34 514.

При этом служба гражданской обороны страны отмечает, что днём ранее число умерших за сутки составило 44 человека.

Самым низким показателем смертности от COVID-19 в Италии признаны данные за 15 июня, когда было зафиксировано 26 летальных исходов.

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло в Италии отметки 238 159 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия вместе с США, Британией, Испанией и Францией входит в первую пятерку стран мира с наибольшим числом фактов заражения коронавирусом и наивысшими показателями смертности от COVID-19.

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