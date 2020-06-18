Тугулым, Свердловская область, , 19:46 — REGNUM В Тугулыме Свердловской области бывшая чиновница отдана под суд за получение взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

55-летняя женщина одно время возглавляла финансовое управление мэрии. Следователи считают, что она знала о том, что директор одного из казённых учреждений допускает нецелевое расходование бюджетных средств и их хищение. Чиновница якобы предложила руководительнице МКУ закрыть глаза на нарушения, а в ответ та передала ей взятку в сумме 105 тысяч рублей. Деньги были отданы в несколько приёмов.

Директора затем изобличили в преступлениях, а после этого правоохранители вышли и на чиновницу. Свою вину она уже признала и подробно рассказала о том, как получала взятку.