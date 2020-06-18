Рим, , 19:05 — REGNUM

По данным на вечер четверга, 18 июня, в Италии умерли 34 514 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 66 (днём ранее — на 43), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 180 544 человека, за день этот показатель увеличился на 1089 (днем ранее — на 929).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 333 (днем ранее — на 329). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 238 159. В настоящее время заражены 23 101 человек — на 824 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.