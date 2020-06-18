Ижевск, , 18:13 — REGNUM Тест главы минздрава Удмуртии Георгия Щербака на коронавирусную инфекцию пришел положительный. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Министр отметил, что полостью изолировался и выполняет все рекомендации врачей. Пока заболевание у чиновника протекает бессимптомно.

Все контактные лица уже были протестированы, результаты у всех отрицательные.

В штабе подчеркнули, что все члены правительства республики регулярно проходят тестирование на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая глава республики Александр Бречалов сообщил, что у него выявлен коронавирус. Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщила министр соцполитики и труда республики Татьяна Чуракова. Оба чиновника уже выздоровели и продолжат активно работать.

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