Красногорск, , 18:04 — REGNUM В Подмосковье представили новые автобусы ЛиАЗ-529 265−03, которые будут работать на 17 линиях «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Всего в филиалы перевозчика передадут 660 автобусов ЛиАЗ-529 265−03 пригородной модификации и учебные автобусы с кабиной для стажировки водителей. Их готовность к работе проинспектировал губернатор региона Андрей Воробьев.

Это автобусы большого класса, рассчитанные на 42 посадочных места. Общая вместимость салона — свыше 80 человек. Автобусы имеют низкопольную платформу для облегченной посадки и высадки пассажиров. Предусмотрена возможность посадки людей на инвалидных колясках.