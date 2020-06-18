Воронеж, , 18:00 — REGNUM Парад Победы 24 июня в Воронеже состоится — о решении было заявлено 18 июня.

«24 июня в Воронеже состоится Парад Победы. Формат мер безопасности по коронавирусу уточняется и будет озвучен позднее», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронеж вошёл в число 28 городов России, где 24 июня состоятся парады Победы. При этом в регионе последние полторы недели наблюдается резкий рост числа носителей коронавируса, и ранее власти заявляли об отмене салюта, а также о том, что проведение парада под вопросом.