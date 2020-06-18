Лима, , 17:54 — REGNUM Только десятая часть от прежнего числа туристов будет допускаться ежедневно в знаменитый город инков Мачу-Пикчу в Перу. Об этом 18 июня сообщил мэр города Агуас-Кальентес (или Мачу-Пикчу) Дарвин Бака Леон в эфире радио RPP.

Город инков Мачу-Пикчу откроется для туристов 1 июля. По словам мэра города Агуас-Кальентес, от которого начинаются все туристические маршруты в город инков, был принят специальный документ, который назван «соглашением по Мачу-Пикчу». По документу администрация Агуас-Кальентес будет обязана соблюдать все протоколы, в том числе на ограничение числа туристов, которые будут посещать город инков.

В лучшем случае, город Мачу-Пикчу в день смогут посетить 500 туристов, в то время, как раньше это число составляло пять тысяч человек. Дарвин Бака Леон отметил, что это станет сильным ударом по экономике города, так как большинство проживающих здесь живут за счёт туризма. В настоящее время открытия достопримечательности с нетерпением ждут владельцы тысяч ресторанов, кафе и отелей. На первом этапе снятия ограничений на посещение смогут открыться лишь 20−30% из них.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Перу в настоящее время находится на седьмом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, обойдя по этому показателю Италию. В стране количество подтверждённых случаев заражения возросло до 240 908, из них 7257 случаев летального исхода.

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