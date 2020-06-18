Брянск, , 18:09 — REGNUM Преступления коррупционной направленности снижаются в Брянской области, такой вывод можно сделать из статистических данных. Прокуратура региона, проводя анализ состояния преступности за четыре месяца 2020 года, отмечала увеличение числа преступлений коррупционной направленности на 8,2%. В то же время за пять месяцев 2020 года число коррупционных преступлений снизилось на 8,1%.

При этом в 2019 году количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в регионе увеличилось на 58,5%. Брянскую область включили в список самых коррупционных регионов. Его составила Генеральная прокуратура РФ, доклад был представлен 17 июня на заседании Совета Федерации.

По данным главы ведомства Игоря Краснова, в Брянской области коэффициент преступности на 100 тысяч населения выше общероссийского 21,1. В докладе, в частности, говорилось, что в топ-10 коррумпированных регионов «наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство».

Всего в регионе за пять месяцев 2020 года зарегистрировано 6215 преступлений (+1,3%).