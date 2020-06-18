Тюмень, , 17:53 — REGNUM В Тюменскую областную думу парламентарий Глеб Трубин внёс законопроект о единовременных выплатах родителям, воспитывающим детей от 16 до 18 лет, по 10 тыс. рублей в период пандемии коронавируса. Инициатива опубликована на официальном сайте регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на данный момент, согласно указу президента России Владимира Путина, единовременные выплаты положены родителям на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 15 лет.

Для реализации законопроекта потребуется 300 млн рублей из регионального бюджета на 30 тысяч тюменских подростков.