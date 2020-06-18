Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Петербургские врачи ожидают к осени большой рост числа обращений горожан с запущенными онкологическими заболеваниями. Эксперты предрекают, что таких пациентов будет ничуть не меньше, чем заболевших COVID-19, но их состояние будет намного хуже, а лечение — дороже.

По словам директора федерального НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России Алексея Беляева, в настоящее время Центр работает в обычном режиме. Он принимает пациентов как из Петербурга, так и из регионов.

«Сложный период пандемии протекал по-разному, были периоды, когда в учреждении были закрыты от одного до пяти отделений. В настоящее время мы можем маневрировать с учетом эпидемиологической обстановки и, если сейчас возникают отдельные ковидные случаи, мы понимаем, как можем продолжить работу и не останавливать данный процесс», — заявил специалист.

Он высказал надежду, что в скором времени НМИЦ онкологии сможет вернуться к полноценной работе, и медики вновь начнут применять методики, которые на время пандемии были полностью исключены. Однако предполагать, что это произойдет в ближайшее время, пока не стоит.

Также Беляев опасается, что из-за отсутствия диспансеризации населения, в скором времени число заболевших онкологией догонит, а то и перегонит число зараженных коронавирусом.

«Мы увидим смещение стадий выявленных заболеваний на более поздние. Количество выявленных больных на первой стадии уменьшится, а на третьей и четвертой увеличится, — прогнозирует он. — Нужно помнить, что онкологические заболевания никуда не ушли и на первом этапе они проходят скрытно, иногда бессимптомно, вследствие этого мы видим сокращающееся количество обращений больных».

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Директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологический) Владимир Моисеенко согласился с коллегой, что пандемия очень повлияла на работу онкоцентров.

Например, в его Центре каждого поступившего пациента считают потенциально зараженным коронавирусом. Чтобы убедиться в обратном, врачи при госпитализации берут анализы, при этом работать они вынуждены в полной экипировке.

Однако неожиданной для медицинских работников проблемой стало то, что пациентов стало меньше. Изначально врачи ожидали вал обращений за помощью, однако всё произошло с точностью до наоборот. В настоящий момент отделения заполнены лишь наполовину.

«Первичное звено сейчас не работает, за последнее время резко уменьшилось число больных. Подавляющее число больных, которое сейчас получают лечение в нашем центре — повторные больные, те кто лечатся лучевой терапией и лекарствами, а новых нет, — отметил он. — Яркий пример — детское отделение, у нас там 36 коек, которые всегда были заполнены. Последние несколько месяцев половина из них свободна».

Возникшая ситуация сильно обеспокоила Моисеенко, из-за чего в конце мая он обратился даже в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой разрешить открыть первичное звено диагностики — поликлиники.

«В противном случае, мы к осени будем иметь взрыв такой же, как с коронавирусом, пациентов много, причем в запущенной форме, — подытожил специалист. — Это значительно ухудшит ситуацию, а также потребуются большие материальные затраты для того чтобы решить этот вопрос. Потому что лечение пациентов с ранней формой рака намного дешевле, чем с запущенной».

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Главный специалист по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова в свою очередь отметила, что пока страх людей заразиться коронавирусом выше, чем непонятные боли, с которыми они раньше сразу же обращались к врачам.

По ее словам, сейчас, чтобы исключить занос вируса в больницу, делается всё для этого необходимое. Если в начале пандемии, чтобы госпитализироваться в профильную больницу, пациентам надо было предоставить отрицательный анализ на COVID-19, который сложно было оперативно получить, сейчас это сделать стало значительно проще.

Уже в первый день госпитализации пациента помещают в отдельную палату, там же у него берутся анализы, в том числе тест на коронавирусную инфекцию, результат которого известен ужк спустя шесть часов.

«Конечно, это замедляет процесс госпитализации, объем, который мы можем выполнить по ОМС, снижается, — отметила Орлова. — Если еженедельно у нас были до 2400 посещений поликлиники, то сейчас где-то 1400, из которых первичных больных — человек 200, а на самом деле у нас их было гораздо больше».

Специалист также высказала слова опасения, что из-за пандемии и приостановки работы первичного звена, пациентов с запущенной онкологией к осени будет больше, чем с начальной стадией.

«Они придут к нам уже с другой стадией и, соответственно, нужно будет применять достаточно серьезные виды лечения», — подытожила специалист.

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