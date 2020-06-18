Калуга, 18 июня 2020, 18:00 — REGNUM В Калуге 18 июня генеральный директор комплекса «Мануфактуры Боско» Сергей Гаврик и административный директор фабрики Виталий Варакин в рамках благотворительной акции передали защитные костюмы Полотняно-заводскому детскому дому-интернату. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMв министерстве труда и социальной защиты Калужской области
Выражая благодарность за поддержку, глава ведомства Павел Коновалов отметил:
По словам калужского министра, в регионе действуют 15 домов-интернатов, которые работают в режиме полной самоизоляции с середины апреля 2020 года. Уже заканчивается четвертая смена, и каждый раз около 400 специалистов выходит на работу для обслуживания 1800 человек.
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