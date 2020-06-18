Оренбург, , 17:51 — REGNUM Оренбургская область названа Генеральной прокуратурой в числе самых коррумпированных российских регионов. Профессор оренбургского института Московской государственной юридической академии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что у такого «успеха» может быть несколько причин.

По ее словам, устоявшиеся элитные группировки, сложившиеся ещё при прежнем губернаторе Юрие Берге нередко решали свои проблемы через механизм коррупции (в том числе между предпринимателями и чиновниками). Не случайно еще в 2018 году несколько министерств в правительстве Оренбургской области попали в поле внимания силовых структур. Это министерства сельского хозяйства, спорта, образования. Именно поэтому значительная часть населения поддержала Дениса Паслера на выборах 2019 года, так как он не был связан с потерявшими уважение граждан элитными группировками.

Галина Шешукова также обратила внимание на то, что по итогам опроса, проведенного СЦОМ еще в 2011 году в городах Оренбургской области, выяснилось, что уровень коррумпированности в больницах и поликлиниках отметили 54% респондентов. Второе место по уровню коррумпированности занимают правоохранительные органы — 50%. Третье место вузы — 44%. Бытовая, или низовая коррупция, по факту этого опроса распространена больше, чем коррупция верховной власти.

«Это объясняется тем, что свои проблемы жители городов чаще решают в сфере здравоохранения, образования, в жилищно-коммунальной сфере. Среди целей по передаче взяток лидировали две позиции во всех городах. Первая — чтобы человек, получивший взятку, быстрее делал то, что должен делать по долгу службы — 67%. Вторая позиция — подарок «за доброе отношение» (за качественно выполненную работу, услугу) — 53%. Итак, вторая причина сохранения высокого уровня коррупции — это возможность для граждан максимально быстро решить свои проблемы», — отметила эксперт.

В ходе опроса 2011 года зафиксирован невысокий уровень готовности граждан, к сотрудничеству с органами власти в борьбе с коррупцией. Готовы сообщать о фактах коррупции — 25% жителей городов области. Не будут это делать — 42%.

В качестве третьей причины Галина Шешукова называла законодательство, которое позволяет извлекать прибыль участникам при заключении контрактов государственных и муниципальных органов с предпринимателями.

«Учитывая указанные причины, победить коррупцию невозможно, так как взятка — это оптимальный способ решения проблем в нашей общественной системе. Однако снизить уровень коррупции, в том числе и в Оренбургской области, можно и нужно, хотя бы совершенствуя наше законодательство», — резюмировала она.

Напомним, согласно докладу Генеральной прокуратуры наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии, Камчатском крае, Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

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