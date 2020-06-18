Москва, 18 июня 2020, 17:41 — REGNUM Специалисты Сеченовского университета начали испытания вакцины от коронавируса на людях, введя препарат 18 добровольцам, сообщает 18 июня пресс-служба Минздрава РФ.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Rosminzdrav.ru

Уточняется, что еще 20 добровольцев будут вакцинированы на следующей неделе.

«В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», — указано в сообщении пресс-службы.

«Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России», — поясняет Минздрав РФ.

Добровольные участники тестирования вакцины останутся в стационаре на 28 суток, где будет осуществляться детальный контроль их состояния.

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