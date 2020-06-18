Москва, , 17:41 — REGNUM Специалисты Сеченовского университета начали испытания вакцины от коронавируса на людях, введя препарат 18 добровольцам, сообщает 18 июня пресс-служба Минздрава РФ.

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Уточняется, что еще 20 добровольцев будут вакцинированы на следующей неделе.

«В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», — указано в сообщении пресс-службы.

«Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России», — поясняет Минздрав РФ.

Добровольные участники тестирования вакцины останутся в стационаре на 28 суток, где будет осуществляться детальный контроль их состояния.

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