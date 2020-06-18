Улан-Батор, , 17:40 — REGNUM В Монголии у 4 граждан Белоруссии обнаружен коронавирус нового типа. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

По его данным за сутки в Монголии в трех лабораториях были сделаны 363 анализа, у 359 человек не обнаружен коронавирус. У 4 человека выявлен, все они являются дальнобойщиками и гражданами Белоруссии, которые прибыли через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг. Они доставлены из аймака Сэлэнгэ и будут лечиться в национальном центре инфекционных заболеваний.

За сутки из больницы были выписаны 16 пациентов с возрасте 16−35 лет. По данным Министерства здравохранения страны, 14 из них являются студентами, их срок лечения в больнице составлял 18−65 дней.

Таким образом, общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Монголии достигло 201, а количество выздоровевших — 127.