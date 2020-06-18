Страсбург, Франция, , 17:33 — REGNUM Генеральный секретарь СоветаЕвропыМария Пейчинович-Бурич не сможет принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, хотя и получила приглашение на парад Победы. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила пресс-служба Совета Европы.

Сообщается, что генсек Совета Европы получила приглашение на парад Победы 9 мая, но торжественные мероприятия были отложены из-за пандемии коронавируса. На мероприятия 24 июня она не поедет.

Напомним, что в этом году исполняется 75 лет со дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, запланированные на 9 мая, пришлось отменить, так как в мае в России был пик эпидемии коронавируса.

В итоге российское руководство приняло решение провести парад Победы 24 июня в день, когда в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.

Ряд лидеров иностранных государств, а также глав международных организаций приглашены на это мероприятие. Прежде всего приглашены лидеры бывших советских республик, а также лидеры стран — членов антигитлеровской коалиции.