Ханты-Мансийск, , 17:30 — REGNUM В Югре половину избирательных участков на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ намереваются организовать на улице — во дворах школ и жилых домов. Об этом заявил 18 июня председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев.

Денис Корнеев. «Есть рекомендация организовать участки на открытом воздухе. Возможно, это будут какие-то шатры. В Ханты-Мансийске, например, решили, что все избирательные участки будут на открытом воздухе», — сообщил Znak.com председатель избиркома ХМАО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре право на участие в голосовании по поправкам в Конституцию имеют свыше 1,13 млн жителей региона. В регионе сформированы 714 участковых избирательных комиссий. Голосование по поправкам в основной закон страны намечено на 1 июля 2020 года.

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