Амстердам, , 17:23 — REGNUM В Нидерландах за минувшие сутки зарегистрировано 132 новых случая заражения коронавирусом, сообщает 18 июня Национальный институт здравоохранения страны.

С учётом этих данных, Национальный институт здравоохранения сообщил, что всего в стране выявлено 49 319 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, после смерти за последние сутки четверых пациентов с диагнозом COVID-19, всего в Нидерландах жертвами эпидемии стали 6078 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано свыше восьми млн случаев заражения коронавирусом.

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