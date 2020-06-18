Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи», где в результате «хлопка» газового баллона пострадали трое рабочих. О принятом процессуальном решении 18 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности на Адмиралтейских верфях. Фото: пресс-служба СК СУ на транспорте СК РФ

Следствием установлено, что 15 июня на строящемся корабле ледокольного типа на территории «Адмиралтейских верфей» в ходе выполнения строительных работ не было обеспечено соблюдение безопасности их проведения.

Из-за этого в помещении тамбура верхней палубы корабля «Иван Папанин» произошло возгорание от неустановленного источника зажигания.

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В результате происшествия пострадали три человека, находившиеся на борту судна. Мужчины получили термические ожоги различной степени тяжести. Двум из них понадобилась госпитализация.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы.

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