Пенза, , 17:53 — REGNUM В Пензе сотрудники регионального управления Росгвардии спасли мужчину, который увяз в болоте, сообщает пресс-служба областного ведомства.

В полицию обратились граждане, услышавшие крики о помощи со стороны лесополосы в Железнодорожном районе Пензы. На место прибыл ближайший наряд росгвардейцев. Стражи порядка осмотрели местность и в болоте заметили мужчину, находившегося в воде. Потерпевший примерно в четырех метрах от берега постепенно погружался в трясину. Правоохранителям удалось спасти утопающего и вытащить на берег.

На место вызвали бригаду скорой помощи, но от госпитализации мужчина отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии в сентябре 2017 года 2-летняя девочка утонула в болоте: мама и прибывший на место трагедии фельдшер не смогли реанимировать ребёнка.

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