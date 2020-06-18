Рига, , 17:12 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на четыре. Об этом 18 июня пишет портал Lsm. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC).

По последним данным, в течение 24 часов медики провели 1911 тестов, общее количество обследованных превысило 133 550. В стационаре по-прежнему находится шесть пациентов, у четырёх из них болезнь протекает в тяжёлой форме. 172 человека за это время были выписаны.

Всего в стране от COVID-19 скончались 30 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня в Латвии завершился режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который длился почти три месяца из-за пандемии коронавируса.