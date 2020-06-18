Москва, , 17:12 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) удалила из перечня заблокированных ресурсов официальный сайт мессенджера «Телеграм» — telegram.org.

Telegram Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна

Напомним, что ранее сегодня стало известно о том, что Роскомнадзор по согласованию с Генеральной прокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. Блокировка Telegram в России началась в апреле 2018 года после того, как один из создателей мессенджера Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

Блокировка, однако, успехом не увенчалась — Telegram продолжал работать на территории России и им в том числе пользовались органы государственной власти.

В мае в Государственной думе предложили разблокировать Telegram, но эта инициатива не нашла поддержки у Министерства связи.

В начале июня Дуров заявил, что команда разработчиков его мессенджера проделала за последние годы огромную работу в сфере борьбы с терроризмом и распространением экстремистских идей.

«За это время были усовершенствованы методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, и теперь командой Telegram пресекаются десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору ежемесячно», — подчеркнул Дуров.

Он пояснил, что созданные механизмы позволяют предотвращать теракты, не нарушают тайну переписки пользователей.

Роскомнадзор позитивно оценил высказывание Дурова и по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру на территории России.