Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Более 25,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, а за тот же период умерли 754 пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 18 июня университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране.

По данным этого учреждения, за сутки в США выявлено 25 559 новых случаев заражения.

Отмечено, что днем ранее было выявлено 23 705 новых заражений и 836 летальных исходов заболевания.

Всего специалисты университета Джонса Хопкинса насчитали в США 2 163 290 случаев заражения коронавирусом, свыше 117 тыс. смертей от COVID-19 и более 592 тыс. случаев выздоровления.

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