Варшава, , 16:56 — REGNUM Игра This War of Mine стала частью школьной образовательной программы в Польше. Об этом разработчики из 11 bit studios сообщают на своей странице в Twitter 18 июня.

https://twitter.com/11bitstudios/status/1273534003086270464

Игра будет рекомендована старшеклассникам в качестве «внеклассного чтения». Это решение принял премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после визита в офис 11 bit studios.

Напомним, This War of Mine — это «симулятор выживания», выпущенный студией 11 bit studios в 2011 году. В нём геймерам предстоит управлять группой людей, пытающейся пережить гражданскую войну.

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