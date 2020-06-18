Москва, , 16:45 — REGNUM Практически все жители Москвы старались соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, введённые в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Об этом 18 июня сообщил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Мэр Москвы отметил повышение ответственности и дисциплины у горожан. По данным Собянина, режим самоизоляции соблюдали 90% жителей города Москвы, в настоящее время рекомендации Роспотребнадзора соблюдают 96% граждан, проживающих в городе.

По словам мэра города, за последнюю неделю эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве улучшилась по всем показателям. Улучшения на 25−30% наблюдаются и по вновь выявленным случаям, и по количеству госпитализаций, несмотря на снятие ограничений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва после отмены режима самоизоляции вернулась к деловой активности на 98%.

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